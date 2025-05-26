Южноуралец получил условный срок за взятку беговой дорожкой

Фигуранту дела в отношении бывшего мэра Троицка вынесли приговор.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Центральный районный суд Челябинска признал предпринимателя из Троицка виновным в даче взятки.

Напомним, тогда еще действующего главу Троицка Александра Виноградова задержали в декабре 2023 года. По версии следствия, весной 2020 года чиновник получил беговую дорожку стоимостью 126 тысяч рублей. Подношение должно было ускорить и упростить получение от администрации разрешений на строительство и последующий ввод в эксплуатацию нежилого здания по улице имени Дерибаса.

Это стало лишь первым звеном в многоэпизодном уголовном деле, возбужденном в отношении мэра Троицка (в марте текущего года его направили в суд, и в деле фигурирует уже шесть эпизодов получения взяток).

Спортинвентарь презентовал чиновнику бизнесмен Дмитрий Виноградов. В ходе следствия он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Суд приговорил предпринимателя к 2,5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере трехкратной суммы взятки – 378 тысяч рублей.

Отметим, что с этим уголовным делом связана еще одна громкая криминальная история. В октябре прошлого года судья приговорил жительницу Троицка к четырем годам колонии общего режима за попытку организации похищения человека.

В ходе процесса было установлено, что в феврале 2024 года женщина, связанная с коммерсантом-взяткодателем романтическими отношениями, заказала похищение предпринимателя, бывшего, по мнению следствия, посредником в передаче взятки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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