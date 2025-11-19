На Свердловской железной дороге загорелся товарняк

На Свердловской железной дороге загорелся грузовой состав – ЧП произошло сегодня вечером на перегоне Шамары-Кордон. В поезде сообщением Лембей-Лужская вспыхнули цистерны с газовым конденсатом.

Как сообщили РИА «Новый День» в Уральской транспортной прокуратуре, для ликвидации последствий возгорания на место выехали пожарные поезда со станций Кунгур и Кузино Свердловской железной дороги. Движение по ветке закрыто.

В связи с этим из расписания выбились пять пассажирских составов:

№146 Санкт-Петербург – Челябинск;

№10 Москва – Владивосток;

№14 Санкт-Петербург – Новокузнецк;

№7177 Шаля – Пермь 2

№7172 Пермь 2 – Шаля.

Поезда №№146, 10 и 14 14 направили по объездному пути через станцию Нижний Тагил.

Челябинск – Екатеринбург, Павел Зварзин

