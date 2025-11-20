Из-за пожара на железной дороге 130 пассажиров ждут своего поезда

Свердловской области продолжаются работы по устранению последствий пожара на перегоне Шамары – Кордон, поздно вечером там вспыхнули цистерны с горючим, было повреждено дорожное полотно. Большую часть пассажирских поездов пустили в объезд – через Нижний Тагил, задержек избежать не удалось.

Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, сейчас на вокзале «Екатеринбург-Пассажирский» находится 130 человек, которые ожидают поезда «Москва-Владивосток». Планируемое время отправления – 16 часов 03 минуты.

«Пассажирам предоставлены напитки и питание, а также мягкие залы ожидания и детские комнаты», – сообщили в надзорном ведомстве.

