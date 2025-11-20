После ЧП на перегоне Шамары – Кордон задерживаются 14 поездов дальнего следования

Из-за последствий ночного пожара на железнодорожном перегоне Шамары – Кордон задерживаются 14 пассажирских поездов дальнего следования.

Как сообщили в пресс-службе ФПК, с опозданием следуют поезда:

№ 1 Владивосток – Москва

№ 2 Москва – Владивосток

№ 9 Владивосток – Москва

№ 10 Москва – Владивосток

№ 14 Санкт-Петербург – Новокузнецк

№ 69 Чита – Москва

№ 70 Москва – Чита

№ 72 Санкт-Петербург – Екатеринбург

№ 73 Тюмень – Санкт-Петербург

№ 78 Москва – Абакан

№ 85 Серов – Москва

№ 92 Москва – Северобайкальск

№ 109 Новый Уренгой – Москва

№ 146 Санкт-Петербург – Челябинск

Временный маршрут проложен через станции Чусовская, Нижний Тагил с выходом на основной маршрут по станциям Екатеринбург и Пермь.

В 11:50 четыре поезда вышли на основной маршрут с максимальной задержкой более 8 часов: № 9 Владивосток – Москва, № 10 Москва – Владивосток, № 14 Санкт-Петербург – Новокузнецк, № 146 Санкт-Петербург – Челябинск.

Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Пассажиры поездов, которые опаздывают более чем на 4 часа, обеспечиваются питанием. Также пассажирам задержанных поездов будут начислены баллы «РЖД Бонус».

Напомним, пожар на перегоне Шамары – Кордон Свердловской железной дороги, где загорелись цистерны с газовым конденсатом, был потушен 20 ноября в 01:23 местного времени. Пострадавших нет, лес вблизи места ЧП не загорелся. Повреждено 400 м контактной сети и пути в обоих направлениях, железобетонный мост. Железнодорожники приступили к ремонтным работам.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube