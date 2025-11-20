Над устранением последствий пожара на СвЖД работает 400 человек (ФОТО)

На Свердловской железной дороге продолжаются работы по устранению последствий пожара на перегоне Шамары – Кордон.

Как сообщает пресс-служба магистрали, в ликвидации последствий происшествия задействованы 3 восстановительных поезда, автотракторная техника и специализированная техника по ремонту пути, на месте работают около 400 железнодорожников.

В настоящее время шесть вагонов-цистерн убраны за габарит пути, произведен демонтаж поврежденной и ведется укладка новой рельсошпальной решетки. Экологической угрозы нет.

Железнодорожники прилагают все возможные усилия для скорейшего восстановления движения на участке.

Напомним, пожар на перегоне Шамары – Кордон Свердловской железной дороги, где загорелись цистерны с газовым конденсатом, был потушен 20 ноября в 01:23 местного времени. Пострадавших нет, лес вблизи места ЧП не загорелся. Повреждено 400 м контактной сети и пути в обоих направлениях, железобетонный мост. Железнодорожники приступили к ремонтным работам. С опозданием следуют более 10 поездов.

Фото: СвЖД

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube