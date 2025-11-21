российское информационное агентство 18+

Пятница, 21 ноября 2025, 08:50 мск

Движение поездов на перегоне Шамары – Кордон восстановлено на одном пути

Движение поездов по одному пути на перегоне Шамары – Кордон Свердловской железной дороги было открыто в четверг, 20 ноября, в 19:45.

Как сообщили в пресс-службе СвЖД, курсирование поездов организовано по временному графику в реверсивном режиме. Первый пассажирский поезд № 86 «Москва – Серов» проследовал по участку в 20:28 (время местное). Работы по восстановлению движения по соседнему пути продолжаются.

Как уже писал «Новый День», пожар на перегоне Шамары – Кордон Свердловской железной дороги, где вечером 19 ноября загорелись цистерны с газовым конденсатом, был потушен 20 ноября в 01:23 местного времени. Пострадавших нет, лес вблизи места ЧП не загорелся. Повреждено 400 м контактной сети и пути в обоих направлениях, железобетонный мост. Железнодорожники сразу же приступили к ремонтным работам. Поезда пустили в обход аварийного участка – через Чусовскую и Нижний Тагил.

Екатеринбург, Пермь, Елена Владимирова

