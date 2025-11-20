Пожар на СвЖД потушен. Повреждены пути, поезда следуют измененным маршрутом

Пожар на перегоне Шамары – Кордон Свердловской железной дороги, где загорелись цистерны с газовым конденсатом, полностью ликвидирован 20 ноября в 01:23 местного времени.
Как сообщили в пресс-службе СвЖД, пострадавших нет, лес вблизи места ЧП не загорелся. Повреждено 400 м контактной сети и пути в обоих направлениях, железобетонный мост. Уцелевшие цистерны отбуксированы на станцию Кордон. Железнодорожники приступили к ремонтным работам.
Следователями Центрального МСУТ СК России проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы и должностные лица.
По состоянию на 03:30 задерживались 10 пассажирских поездов:
№92 Москва – Северобайкальск
№70 Москва – Чита
№146 Санкт-Петербург – Челябинск
№10 Москва – Владивосток
№14 Санкт-Петербург – Новокузнецк
№78 Москва – Абакан
№72 Санкт-Петербург – Екатеринбург
№9 Владивосток – Москва
№73 Тюмень – Санкт-Петербург
№69 Чита – Москва
Поезда следуют через станции Чусовская, Нижний Тагил с выходом на основной маршрут на станциях Екатеринбург и Пермь.
Как уже писал «Новый День», 19 ноября в 17:47 на Свердловской железной дороге загорелся грузовой состав. На перегоне Шамары-Кордон. В поезде сообщением Лембей-Лужская вспыхнули цистерны с газовым конденсатом. Для ликвидации последствий возгорания на место выехали пожарные поезда со станций Кунгур и Кузино Свердловской железной дороги. Движение по ветке было закрыто.
Екатеринбург, Елена Владимирова
