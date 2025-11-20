Пожар на СвЖД потушен. Повреждены пути, поезда следуют измененным маршрутом

Пожар на перегоне Шамары – Кордон Свердловской железной дороги, где загорелись цистерны с газовым конденсатом, полностью ликвидирован 20 ноября в 01:23 местного времени.

Как сообщили в пресс-службе СвЖД, пострадавших нет, лес вблизи места ЧП не загорелся. Повреждено 400 м контактной сети и пути в обоих направлениях, железобетонный мост. Уцелевшие цистерны отбуксированы на станцию Кордон. Железнодорожники приступили к ремонтным работам.

Следователями Центрального МСУТ СК России проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы и должностные лица.

По состоянию на 03:30 задерживались 10 пассажирских поездов:

№92 Москва – Северобайкальск

№70 Москва – Чита

№146 Санкт-Петербург – Челябинск

№10 Москва – Владивосток

№14 Санкт-Петербург – Новокузнецк

№78 Москва – Абакан

№72 Санкт-Петербург – Екатеринбург

№9 Владивосток – Москва

№73 Тюмень – Санкт-Петербург

№69 Чита – Москва

Поезда следуют через станции Чусовская, Нижний Тагил с выходом на основной маршрут на станциях Екатеринбург и Пермь.

Как уже писал «Новый День», 19 ноября в 17:47 на Свердловской железной дороге загорелся грузовой состав. На перегоне Шамары-Кордон. В поезде сообщением Лембей-Лужская вспыхнули цистерны с газовым конденсатом. Для ликвидации последствий возгорания на место выехали пожарные поезда со станций Кунгур и Кузино Свердловской железной дороги. Движение по ветке было закрыто.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube