«Стояли в чистом поле 3 часа, потом нас повезли обратно в Пермь», – из-за ЧП на железной дороге уральцы едут домой долгим маршрутом

Уральцы, которые возвращались домой минувшей ночью по железной дороге, потеряли в пути, в среднем, около 10-12 часов из-за ЧП с загоревшимися цистернами на перегоне Кордон – Шамары. Пожар успешно потушили, однако пока велись работы, поезда сначала останавливали, а после разворачивали и пускали в объезд по более северной ЖД-ветке – через Чусовской и Нижний Тагил.

«Мы ехали как раз в пассажирском поезде «Москва – Чита». Нас остановили где-то в поле на 3 часа. Потом повезли в обратную сторону, в Пермь. Сейчас возвращаемся в Екатеринбург по другой ветке через Нижний Тагил. Из новостей узнали о случившемся», – рассказала пассажирка Наталья.

По ее словам, в пункт назначения они прибудут с задержкой в 10 часов. По табло на вокзале «Екатеринбург-Пассажирский» задержки поездов составляют от 5 до 12 часов.

Екатеринбург, Елена Сычева

