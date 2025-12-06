Экс-главу челябинского комитета по культуре отправили в СИЗО

Бывшего председателя комитета по культуре Челябинска Элеонору Халикову отправили в СИЗО на 2 месяца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за несколько дней до задержания чиновница сменила паспорт, взяв фамилию мужа. Следствие сочло, что она может скрыться и ходатайствовало об ее изоляции. Суд ходатайство удовлетворил.

Напомним, перестала появляться в публичном пространстве после задержания директора Парка Гагарина Жазита Нургазинова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями из-за покупки аттракционов на 86 миллионов рублей.27 ноября она ушла в отставку. 4 декабря Нургазинову изменили меру пресечения: он вышел из СИЗО под домашний арест. А 5 декабря задержали Халикову. Ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

Челябинск, Софья Артемьева

