Пассажирам сошедшего с рельсов поезда Челябинск – Москва вернут деньги за билеты

Пассажирам поезда Челябинск – Москва, который сегодня утром сошел с рельсов в Ульяновской области, РЖД вернет деньги за билеты.

Как сообщает пресс-служба компании, всем будут компенсированы затраты в полном объеме.

Если билет был приобретён онлайн, деньги вернутся на счёт автоматически – дополнительно обращаться никуда не нужно. В случае покупки за наличный расчёт для оформления возврата необходимо посетить билетные кассы ФПК.

За уточнением деталей можно обратиться на горячую линию Центра поддержки клиентов РЖД: 8‑800‑775‑00‑00 (звонок бесплатный из любой точки России).

Напомним, утром в пятницу в районе станции Бряндино сошли с рельсов семь вагонов поезда №302 Челябинск – Москва. По информации СМИ, в поезде находились 415 пассажиров. Всего в составе было 15 вагонов. СМИ назвали предварительную причину схода вагонов – излом рельса. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.

По последним данным, в результате ЧП пострадали 22 человека. Такую информацию приводит губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «Предварительно два пассажира с переломами: один – перелом ноги, второй с переломом ключицы. С ушибами 20 человек, включая одного ребенка с ушибом ноги», – уточнил глава региона в Max. Ранее сообщалось о семи пострадавших.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

По оперативным данным, с места происшествия в больницы региона эвакуируются 24 пострадавших, в том числе 4 ребенка, сообщил СМИ помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Москва, Елена Васильева

