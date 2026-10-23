В Копейске открыли Аллею памяти погибших сотрудников завода

Вчера в Копейске на территории АО «Завод «Пластмасс» состоялось открытие Аллеи Памяти. Год назад в результате техногенной аварии погибли 23 работника предприятия.

Вечером 22 октября 2025 года на заводе раздался взрыв. В результате ЧП погибли 23 человека, 29 получили ранения.

Как отметили на церемонии открытия аллеи памяти, люди погибли при выполнении своего служебного долга по обеспечению обороноспособности страны. На аллее высажены 23 голубых ели – в память о каждом погибшем работнике.

Собравшиеся почтили память минутой молчания и возложили цветы к стенду с фотографиями погибших.

Фото – Николай Балмашнов, пресс-служба АО «Завод «Пластмасс»