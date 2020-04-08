Добровольцы уже набраны: в России готовы в мае испытать вакцину против коронавируса на людях

В новосибирском центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора готовы уже в мае перейти к первой фазе клинических исследований вакцин от коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал руководитель центра Ринат Максютов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, в планах научного центра проведение «доклинических исследований эффективности и безопасности вакцин в минимальном объеме до 22 июня», после чего «с тремя вакцинами перейти на первую фазу клинических исследований 29 июня суммарно на 180 добровольцах».

Однако, подчеркнул Максютов, есть современный международный опыт – в США перешли на клинические тестирование вакцины на людях после короткого эксперимента на мышах, фактически опустив «все этапы доклинических исследований, посчитав, что в условиях пандемии это допустимо. По такой схеме готовы пойти и в «Векторе», если разрешит Минздрав, отметил он.

По словам специалиста, в портфеле научного центра есть технологические платформы, проверенные на людях в клинических исследованиях для других инфекций. Речь идет о пептидной вакцине и живой культуральной вакцине. Максютов в связи с этим заявил о готовности «Вектора» начать первую фазу клинических исследований этих вакцин на людях уже в мае текущего года «при условиях получения разрешения Минздрава». При этом, по его словам, специалисты центра параллельно проведут полный цикл доклинических исследований.

Максютов отметил, что группы добровольцев уже набраны. По его словам, количество желающих в клинических исследованиях «намного превышает тот минимум, который необходим для проведения данного исследования – у нас уже более 300 обращений».

Директор «Вектора» напомнил, что в настоящее время в центре проводятся доклинические испытания на мышах, кроликах, хорьках и низших приматах, чтобы определить перспективный прототип вакцины. По его словам, исследования продлятся до 30 апреля.

Ранее отечественные исследователи выразили надежду на то, что массово внедрить вакцину получится уже в четвертом квартале 2020 года.

По состоянию на 7 апреля число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в России достигло 7497 – заболевание выявлено в 81 регионе. За сутки от коронавируса скончались 11 человек, общее число жертв составило 54.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 08.04.20

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