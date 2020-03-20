Ученые обнадеживают: российскую вакцину могут начать применять уже осенью

Роспотребнадзор сегодня официально объявил о начале испытаний вакцины против коронавируса на животных. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте федерального ведомства. Ранее о стартовавших испытаниях новой разработки сообщили в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», который находится в ведении Роспотребнадзора. Исследователи надеются, что массово внедрить вакцину получится уже в четвертом квартале 2020 года.

Как отметили в ведомстве, прототипы вакцины были созданы «в самые сжатые сроки». Они основаны на шести различных технологических платформах.

Специалисты разработали прототипы вакцины как на основе широко применяемых рекомбинантных вирусных векторов гриппа, кори и везикулярного стоматита, так и на основе технологий синтетических вакцин – мРНК-вакцины, пептидные вакцины.

В ходе испытаний ученым предстоит изучить способность всех разработанных прототипов вакцины вызывать иммунный ответ организма на «чувствительных лабораторных животных, включая низших приматов», отмечается в сообщении.

По итогам исследований будут определены наиболее перспективные и безопасные прототипы вакцины, которые обеспечивают формирование как клеточного, так и гуморального иммунного ответа. Испытания также призваны определить наиболее эффективную дозу, кратность, способ и схему вакцинации.

«Ученые рассчитывают, что внедрение вакцины будет возможно уже в четвертом квартале 2020 года», – подчеркивается в сообщении.

На этой неделе в США начались испытания на людях вакцины против COVID-19. Вакцину введут группе из 45 добровольцев в исследовательском центре Kaiser Permanente в Сиэтле. Как отмечают специалисты, для подтверждения безопасности и эффективности вакцины понадобится несколько месяцев.

Ранее власти Китая дали разрешение на проведение испытаний разработанной в Поднебесной вакцины против нового коронавируса. Специалисты ищут добровольцев для тестирования вакцины. Как отмечал посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй, разработанная вакцина вырабатывает иммунитет, однако это предварительный вывод – необходимы дополнительные испытания вакцины.

По данным ВОЗ, сейчас в мире разрабатывается более 20 вакцин от коронавируса. В организации отмечали, что на создание вакцины от COVID-19 в качестве зарегистрированного препарата может уйти полтора года.

На сегодняшний день коронавирусом заражены почти 246 тысяч человек по всему миру, более 10 тысяч заболевших умерли. Врачи смогли вылечить около 88,5 тысяч человек. Эпицентром пандемии COVID-19 cейчас является Италия, где число инфицированных превысило 41 тысячу человек. Число смертей в этой стране превысило показатели Китая – 3405 и 3248 летальных исходов соответственно. В КНР при этом зафиксировано почти 81 тыс. случаев заражения коронавирусом.

В России на 19 марта зарегистрировано 199 случаев заражения.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 20.03.20

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