В России начались испытания вакцины против коронавируса

Ученые из новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» приступили к испытанию вакцины против нового типа коронавируса. Вирусологи уже создали 13 вариантов вакцины и рассчитывают в июне представить два прототипа, которые покажут лучшие результаты в ходе тестирования. Об этом сообщил заведующий лабораторией научного центра Ильназ Иматдинов.

Новосибирские ученые начинают испытания всех вариантов вакцины на лабораторных мышах, чтобы оценить их эффективность и безопасность. «Уже в июне мы планируем представить 1-2 варианта, которые покажут наилучшие результаты», – приводит слова вирусолога «Вести. Новосибирск». Отмечается, что исследователи работают с реальными штаммами коронанавируса.

Ранее «Вектор» создал тест-систему для обнаружения COVID-19. По словам ученых, она будет давать точные результаты даже, если коронавирус мутирует.

Накануне в США начались испытания на людях вакцины против новой коронавирусной инфекции. Вакцина будет введена группе из 45 добровольцев в исследовательском центре Kaiser Permanente в Сиэтле – по две дозы каждому. Для того, чтобы подтвердить безопасность и эффективность вакцины, понадобятся многие месяцы, отмечают ученые.

Ранее сообщалось, что разработку вакцину против коронавриуса ведет Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России. Специалисты планируют создать прототип вакцины в третьем квартале текущего года. Затем начнутся испытания на мышах, которые продляться несколько месяцев. Регистрация препарата ожидается в середине 2021 года, сообщил представитель НИИ в комментарии РИА «Новости», подчеркнув, что вакцина не потеряет актуальности к моменту регистрации, поскольку коронавирус не мутирует.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 180 тыс. человек, скончались почти 7,2 тыс. человек. Инфекция распространилась в более чем 140 странах. Эпицентром коронавируса в данный момент является Европа, где самое большое число зараженных и количество смертей выявлено в Италии – 27980 заболевших и 2158 умерших. Во всем мире выздоровели почти 79,5 тыс. человек.

Новосибирск, Ольга Панфилова

Новосибирск. Другие новости 17.03.20

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