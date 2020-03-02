российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 2 марта 2020, 09:17 мск

Новости Здоровье

Новости, Кратко, Популярное

В петербургском НИИ обозначили сроки создания вакцины от коронавируса

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России разрабатывает вакцину от нового коронавируса. Специалисты рассчитывают создать прототип вакцины в третьем квартале текущего года. Затем начнутся доклинические испытания на мышах, которые продляться несколько месяцев. Регистрация препарата ожидается в середине 2021 года, сообщил представитель НИИ. Он подчеркнул, что вакцина не потеряет актуальности к моменту регистрации, поскольку китайский коронавирус не мутирует.

По словам специалиста, вакцина будет предназначена для людей разного возраста. Он отметил, что в настоящее время дети не попадают в группу риска по заражению, большинство инфицированных COVID-19 – люди старше 30 лет. Однако вакцина подойдет и для детей, подчеркнул сотрудник НИИ, отметив, что по правилам регистрации ее сначала испытают на взрослых, а потом на детях, сообщает РИА «Новости».

Стоит отметить, что в России вакцину от коронавируса также разрабатывает Новосибирский научный центр «Вектор».

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что на создание вакцины от COVID-19 в качестве зарегистрированного препарата уйдет полтора года.

По данным ВОЗ, сейчас в мире разрабатывается более 20 вакцин от коронавируса, а несколько препаратов проходят клинические испытания. Ожидается, что первые результаты станут известны через несколько недель. Об этом заявил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй сообщил, что ученые в КНР разработали вакцину против нового коронавируса, которая показала свою эффективность. По словам дипломата, вакцина вырабатывает иммунитет, однако это предварительный вывод – необходимы дополнительные испытания вакцины и доработка.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 88400 человек, более 3000 скончались.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 02.03.20

Коронавирус убил уже более 3000 человек по всему миру. / Я человек, а не вирус! Доведённый до отчаяния китаец вышел на протест в Харькове. / Власти Севастополя скрыли информацию о пациентке, сбежавшей из-под карантина по коронавирусу. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Коронавирус убил уже более 3000 человек по всему миру

Путин заявил о негативном влиянии коронавируса на экономику: «Нужно быть готовыми к разным сценариям»

В Узбекистане 20 россиян помещены в карантин из-за коронавируса

Все больше стран мира вводят ограничения в связи с коронавирусом

Главный врач США призвал паникующую нацию прекратить скупать медицинские маски

Вспышка коронавируса достигла максимального уровня риска

Роспотребнадзор попросил россиян не выезжать за рубеж, чтобы защититься от коронавируса

ВОЗ повысила опасность всемирной вспышки коронавируса до самого высокого уровня

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Северо-Запад, Здоровье, Россия, Коронавирус из Китая,