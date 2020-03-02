В петербургском НИИ обозначили сроки создания вакцины от коронавируса

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России разрабатывает вакцину от нового коронавируса. Специалисты рассчитывают создать прототип вакцины в третьем квартале текущего года. Затем начнутся доклинические испытания на мышах, которые продляться несколько месяцев. Регистрация препарата ожидается в середине 2021 года, сообщил представитель НИИ. Он подчеркнул, что вакцина не потеряет актуальности к моменту регистрации, поскольку китайский коронавирус не мутирует.

По словам специалиста, вакцина будет предназначена для людей разного возраста. Он отметил, что в настоящее время дети не попадают в группу риска по заражению, большинство инфицированных COVID-19 – люди старше 30 лет. Однако вакцина подойдет и для детей, подчеркнул сотрудник НИИ, отметив, что по правилам регистрации ее сначала испытают на взрослых, а потом на детях, сообщает РИА «Новости».

Стоит отметить, что в России вакцину от коронавируса также разрабатывает Новосибирский научный центр «Вектор».

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что на создание вакцины от COVID-19 в качестве зарегистрированного препарата уйдет полтора года.

По данным ВОЗ, сейчас в мире разрабатывается более 20 вакцин от коронавируса, а несколько препаратов проходят клинические испытания. Ожидается, что первые результаты станут известны через несколько недель. Об этом заявил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй сообщил, что ученые в КНР разработали вакцину против нового коронавируса, которая показала свою эффективность. По словам дипломата, вакцина вырабатывает иммунитет, однако это предварительный вывод – необходимы дополнительные испытания вакцины и доработка.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 88400 человек, более 3000 скончались.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 02.03.20

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