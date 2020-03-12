Главный инфекционист Минздрава РФ: иммунитет от нового коронавируса не формируется

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Елена Малинникова рассказала, что случаи повторного заражения коронавирусом нового типа весьма вероятны, передает корреспондент «Нового Дня».

«Иммунитет после перенесенного заболевания непродолжительный и не защищает – вне зависимости от тяжести течения болезни – от реинфекции, от повторного заражения. И сейчас появляются новые данные, что возможно второй и третий раз заразить новыми, несколько другими вариантами этого вируса. Вирус находит, ищет определенную нишу среди других респираторно-вирусных инфекций», – сказала она на Первом конгрессе инфекционистов Урала в Екатеринбурге.

При этом, по ее словам, меры, которые предпринимают власти многих стран по закрытию границ, нельзя назвать эффективными в борьбе с Covid-19. «Распространение активно с 13 января из Китая в другие страны, оно показало – и уже крупнейшие эпидемиологи заявили, – что закрытие границ не помогает, важно развивать другую стратегию», – сказала Малинникова.

Она напомнила, что в ВОЗ официально объявили: распространение коронавируса нового типа уже характеризуется как пандемия. «Только за две недели число случаев за пределами Китая в 13 раз увеличилось. Число затронутых стран – в три раза», – сообщила эксперт Минздрава РФ.

На 5 часов утра 12 марта число зарегистрированных зараженных составило 126 438 случаев, 4 613 человека погибли. «Мы обращали внимание, что в Китае заболеваемость пошла на убыль, мы видим, как активно проработали коллеги из КНР, как грамотно были проведены санитарно-эпидемиологические мероприятия, но на сегодня, несмотря на то, что количество инфекции на территории Китая снижается, на территории других стран видно, что идет прирост. Вне Китая– 4 105 человек заболели, это 14,3%, всего за сутки. А в КНР – 20 человек за сутки», – отметила Елена Малинникова.

Врачам до сих пор многое неизвестно о коронавирусе нового типа, однако очевидно, что он поражает, в основном, людей со слабым иммунитетом и пожилых. Тогда как детей – очень редко. И этому есть объяснение. «Уже зафиксированы 1-2 случая заражения детей новой коронавирусной инфекцией. Скорее всего, это связано с клетками, которые готовы принять этот вирус. В научных публикациях описано, что созревание определенного рецептора, готового принять вирус к клетке, зависит от возраста. Эта клетка принимает вирус, думая, что это что-то хорошее для нее, почти как наркотик. Этот рецептор созревает поздно. И поэтому дети практически не болеют вирусом», – уточнила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ.

Специфического лечения на сегодняшний день, по словам Малинниковой, нет. «Специфической профилактики нет, вакцины разрабатываются, но этот долгий период. Рассматриваются варианты лечения до сих пор. Много вопросов по поводу того, насколько эффективны современные противовирусные препараты и их сочетание. Мы должны понимать, что многие препараты токсичны. Исследователи из Сычуаня провели скрининг соединений и обнаружили несколько препаратов, которые препятствуют слиянию вируса с клеткой, обрезая S-белок. Также есть сочетания антибактериальных и противовирусных препаратов [которые могут способствовать излечению от коронавируса]», – рассказала она.

По словам Малинниковой, не исключено, что вирус передается не только воздушно-капельным и воздушно-пылевым путем, но и орально-фекальным, поскольку результаты проведенных исследований показывают наличие клеток Covid-19 не только в слюне, но и в фекалиях заболевших.

При этом медиков и ученых по всему миру беспокоит не только быстрое распространение Covid-19, но и мутации, которые происходят с вирусом. При том, что природный резервуар его до сих пор не установлен. «Показано, что между коронавирусом летучих мышей и человека есть схожесть и, возможно, преодоление межвидового барьера произошло через летучих мышей», – добавила Малинникова.

В ВОЗ также озабочены тем, что произойдет, если вирус попадет в страну, где нет четко проработанной системы санитарно-эпидемиологических мероприятий, как в таком случае будет развиваться и распространяться вирус, как изменится летальность. «В Китае разные показатели, до 3,5% смертность в Ухане, где был очаг, а в остальной стране – 0,81%. В мире – 3,6% летальность. Но до конца говорить об этом показателе мы не можем – нам надо знать количество умерших и выздоровевших уже после завершения пандемии, чтобы рассчитать точные данные», – объяснила эксперт Минздрава РФ.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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