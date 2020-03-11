ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса

Всемирная организация здравоохранения объявила в мире пандемию нового коронавируса. Об этом заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебреисус.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на данный момент число заболевших превысило 121,5 тысячи человек.

ВОЗ ежедневно анализирует данные, поступающие со всего мира: «И мы глубоко обеспокоены как тревожными уровнями распространения и серьезности, так и тревожными уровнями бездействия, – подчеркнул Гебреисус. – Мы пришли к выводу, что болезнь COVID-19 может быть расценена как пандемия».

Добавим, что в России за сутки зафиксировано 8 новых случаев заболевания. С 13 марта страна ограничивает авиасообщение с Францией, Испанией, Германией и Италией. Для возвращения россиян на родину будут организованы чартерные рейсы.

Федеральным ведомствам рекомендовано отменить все загранкомандировки кроме неотложных.

Число массовых мероприятий рекомендовано сократить, проводить их видеоформате или без зрителей.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 11.03.20

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