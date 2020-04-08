В Минздраве уточнили, сколько дней коронавирус сохраняется в квартирах заразившихся

Главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев заявил, что коронавирус нового типа сохраняется в квартирах заразившихся людей на протяжении трех-четырех дней. В течение этого периода времени жилье остается потенциально опасными для здоровых граждан, предупредил медик.

«За это время туда лучше никому не заходить – кроме самого больного», – заявил специалист в комментарии «Газете.Ru». Он подчеркнул, что новый коронавирус живет «считанные дни» в сравнении с сибирской язвой, у которой «есть споры, живущие долгие годы».

В свою очередь главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева рекомендует после выздоровления провести дома генеральную уборку с антисептиками. Она отметила, что за время нахождения заболевшего в больнице «коронавирус уже успеет уничтожиться сам». Но, тем не менее, уборку следует «сделать – в том числе для самоуспокоения», подчеркнула врач.

Ранее ученые определили, сколько коронавирус способен сохранять жизнеспособность на различных поверхностях.

На сегодняшний день общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 в России достигло 8672, суточный прирост составил 1175 случаев. Всего с начала эпидемии в стране скончались 63 человека, выздоровели – 580.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 08.04.20

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