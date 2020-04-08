Плюс 1175: число заболевших коронавирусом в России превысило 8,5 тысяч

В России за последние сутки выявлено 1175 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 56 регионах, информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Накануне сообщалось о 1154 новых заболевших. Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 8672 – инфекция выявлена в 81 регионе из 85.

Большинство новых больных COVID-19 обнаружено в Москве – 660 (всего 5841).

За сутки от последствий коронавирусной инфекции в России скончались 5 человек: два – в Москве, по одному – в Иркутской области, Хабаровском крае и Северной Осетии. Общее число смертей с начала эпидемии составило 63.

За день выздоровели и выписаны из больниц 86 человек, всего – 580.

Больше всего новых заболевших за сутки, помимо столицы, зарегистрировано в Подмосковье (95), Санкт-Петербурге (34), Ленинградской области (32), Марий Эл (27), Мурманской области (25), Краснодарском крае и Нижегородской области (по 24), Липецкой области, Коми и Ингушетии (по 18), а также в Рязанской области (15).

В первую десятку регионов по числу подтвержденных случаев заболевания, кроме Москвы, вошли Подмосковье (549 больных), Санкт-Петербург (329), Республика Коми (119), Ленобласть (94), Краснодарский край (85), Нижегородская область (80), Брянская область (57), Свердловская область (56) и Тульская область (54). Таковы данные с сайта стопкоронавирус.ру.

По состоянию на 7 апреля в России проведено более 910 тысяч тестов на наличие коронавируса нового типа, сообщает Роспотребнадзор.

По мнению главы федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероники Скворцовой, пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России наступит через 10-14 дней. Она оценивает развитие ситуации с распространением COVID-19 в стране как благоприятное.

Всего в мире, по информации с сайта Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает ситуацию с заболеваемостью в реальном времени, число заболевших коронавирусом превысило 1,4 млн человек, умерли 82195 человек, выздоровели свыше 301,6 тыс. человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 08.04.20

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