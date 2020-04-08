Скворцова спрогнозировала пик коронавирусной эпидемии

Глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова считает, что ситуация с коронавирусом выйдет на плато через 10-14 дней. В целом эпидемический процесс развивается по благоприятному сценарию.

«Если мы будем так же рационально себя вести (это касается всего населения – от детей до старших возрастных групп), если мы при этом будем увеличивать объемы тестирования, скрининговых диагностических тестов… то в этом случае, по данным лучших групп прогнозирования, состоящих из математиков, биологов, где-то нам 10-14 дней до выхода на плато с этой инфекцией», – сказала Скворцова в эфире телеканала «Россия 24».

При этом некоторое время Россия продержится на этом плато, а затем пойдет в обратную сторону. «Сколько времени мы поднимались на плато, столько же мы будем опускаться с него», – добавила глава ФМБА.

В борьбе с коронавирусной инфекцией Россия опирается на опыт других стран и учитывает их ошибки, поэтому пока эпидемический процесс развивается по одному из самых благоприятных сценариев, считает Скворцова.

«И вот те меры, которые были приняты, – широкомасштабные, беспрецедентные для нашей страны: жесткая карантинизация, изоляция определенных людей из групп риска и возрастных и по наличию хронических, неинфекционных заболеваний. Это привело к тому, что мы ограничили обмен инфекционными агентами среди населения», – подчеркнула глава ФМБА.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 08.04.20

Covid-19 в США: почти 400 тысяч инфицированных и около 13 тысяч смертей. / Борис Джонсон провел вторую ночь в реанимации. / Морги Швеции не справляются с нагрузкой из-за пандемии. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»