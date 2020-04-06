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Понедельник, 6 апреля 2020, 12:51 мск

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Коронавирус целую неделю может жить в защитных масках

Ученые определили, сколько коронавирусная инфекция способна сохранять жизнеспособность на различных поверхностях. Исследование провели специалисты Гонконгского университета и Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (США). Об этом сообщает South China Morning Post.

Меньше всего вирус живет на печатной или папиросной бумаге – около трех часов. На обработанной древесине или ткани инфекция способна продержаться сутки. Это выяснили, исследовав лабораторную одежду.

На бумажных банкнотах и стекле инфекция сохраняет жизнеспособность до четырех дней. На пластике и нержавеющей стали – от четырех до семи дней. Неделю патогенный возбудитель может прожить в ношеных марлевых масках.

Кроме того, ученые определили, что обычные бытовые дезинфицирующие средства, включая отбеливатель, являются эффективными для борьбы с вирусом. Самый надежный способ профилактики от заражения коронавирусом – тщательное мытье рук.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 06.04.20

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В мире, Здоровье, Наука, Пандемия коронавируса, Коронавирус из Китая,