Коронавирус подтвержден у десятков человек из дома престарелых под Смоленском

Более 30 подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа зафиксировано в Вяземском доме-интернате для престарелых в Смоленской области – таковы данные пресс-службы региональной администрации.

Во вторник, 14 апреля, стало известно о 34 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Смоленской области. По данным региональных властей, все они были выявлены в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Вязьме.

Как сообщил представитель областной администрации, на повторную проверку были направлены 86 первичных тестов, «пока подтвердились 34 пробы» (цитата по ТАСС). Чиновник при этом не уточнил, сколько среди инфицированных постояльцев дома престарелых и сотрудников.

Ранее сообщалось, что COVID-19 выявлен у сотрудника Вяземского дома-интерната для престарелых. Инфекцию заподозрили у 86 сотрудников и постояльцев дома престарелых – предварительные анализы, взятые у них, дали положительный результат.

По информации регионального департамента здравоохранения, часть пациентов из дома-престарелых, у которых заподозрили коронавирус, госпитализированы в инфекционный корпус Вяземской ЦРБ. Пациенты, находившиеся на лечении в этом отделении, переведены в другие больницы.

Всего в Смоленской области на сегодняшний день выявлено 55 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, один пациент скончался.

Смоленск, Наталья Петрова

Смоленск. Другие новости 14.04.20

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