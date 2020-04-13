В Вязьме у 86 сотрудников и постояльцев дома престарелых заподозрили коронавирус

В Смоленской области зафиксировали коронавирус у одного сотрудника дома-интерната для престарелых. Подозрение на инфекцию выявили у 86 человек. Об этом сообщается на сайте смоленской администрации.

«Часть сотрудников находится в режиме самоизоляции на дому, к ним выезжали профильные специалисты для забора анализов. Круг лиц, с которыми могли контактировать работники учреждения, достаточно широк. Определен перечень организаций, с которыми сотрудничал дом-интернат, с их руководством проведена соответствующая разъяснительная работа, персонал данных учреждений будет придерживаться режима самоизоляции, также у них будут взяты анализы на COVID-19», – сообщила заместитель губернатора Полина Хомайко.

В доме престарелых проживающих разделили на две зоны: те, у кого есть подозрение на коронавирус, находятся в изоляции и не контактируют с теми, чей анализ показал отрицательный результат. Всего тест прошли 306 человек. «Состояние лиц, находящихся под подозрением, так же, как и одного инфицированного, на сегодняшний день стабильное, тяжелых случаев нет», – уточнила главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова.

В Вяземской центральной районной больнице готовы принять 28 человек, есть шесть аппаратов ИВЛ. В случае выявления вируса у большего числа больных к лечению подключат медучреждения из соседних районов – Сафоновского и Гагаринского.

Кроме того, власти ограничили въезд и выезд на территорию Вяземского городского поселения до 30 апреля для тех граждан, кто не имеет регистрации по месту жительства в его границах. Исключение составят врачи, сотрудники МЧС и других ведомств, обеспечивающих здоровье и безопасность граждан. При въезде на территорию городского поселения они обязаны пройти термометрию.

Смоленск, Зоя Осколкова

Смоленск. Другие новости 13.04.20

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