Covid-19 подтвердился у 83 человек в доме престарелых под Смоленском

По данным на 15 апреля, в Смоленской области зарегистрировано 106 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Основное число заболевших – 83 человека – находятся в Вязьме.

Как отмечает «РГ» со ссылкой на региональный штаб по борьбе с распространением Covid-19, все случаи инфицирования в Вяземском районе связаны с заносом инфекции в дом-интернат для престарелых и инвалидов.

В Смоленске насчитывается 11 заболевших коронавирусом, в Гагаринском районе – 7, в Рославльском и Десногорске – по 2, в Ярцевском районе – 1. Въезд в Вязьму закрыт. Всего в интернате проживает более 230 пенсионеров, их обслуживают 98 сотрудников.

Как писал «Новый День», во вторник, 14 апреля, было известно о 34 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Вязьме.

Смоленск, Иван Гридин

Смоленск. Другие новости 15.04.20

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