России не удастся победить коронавирус быстро – прогноз врача-инфекциониста

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России придется на июнь-июль, затем эпидемия пойдет на спад. Такое мнение высказал доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.

Медик заявил, что такую позицию разделяют большинство экспертов. «Каждый день количество заболевших будет больше и количество умерших тоже, к сожалению, будет нарастать», – сказал профессор (цитата по «Интерфаксу»), отметив, что будущие цифры «не должны пугать, как бы значимы они не были».

По его мнению, вакцина от коронавируса нового типа появится не раньше, чем через год-полтора после начала разработки. Инфекционист напомнил про заявления ученых о невозможности остановить пандемию без вакцины, но при этом, указал он, в стране растет число переболевших COVID-19, у многих заболевание протекает бессимптомно, – таким образом, уже идет иммунизирование населения, то есть у людей появляется иммунитет к инфекции.

По последним данным, в России выявлено 27938 случаев заражения коронавирусом, скончались 232 пациента, выздоровели – 2304.

Накануне представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила, что Россия в настоящее время находится в фазе роста количества заболевших COVID-19.

Ранее аналитики консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) обнародовали прогноз завершения пандемии коронавируса в разных странах мира. Согласно данным исследования, большинство стран мира пройдут пик COVID-19 в мае, а карантинные меры будут отменены в июне-июле 2020 года.

Эксперты полагают, что в России пик заболеваемости придется на первую неделю мая, а карантинные меры в стране могут быть сняты в конце июня – начале июля.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 16.04.20

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