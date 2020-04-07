России еще долго сидеть на карантине: объявлен прогноз завершения пандемии COVID-19 в разных странах

Американские эксперты обнародовали прогноз завершения пандемии коронавируса нового типа в разных странах мира. Согласно данным исследования аналитиков консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG), большинство стран мира пройдут пик распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в мае, а карантинные меры будут отменены в июне-июле 2020 года.

При составлении прогноза специалисты учитывали официальную правительственную информацию, публикации в СМИ, сведения о состоянии системы здравоохранения, показатели успешности лечения, эффективность принятых ограничительных мер.

Эксперты пришли к выводу, что в России пик заболеваемости придется на первую неделю мая, а карантинные меры в стране, как полагают они, могут быть сняты в конце июня – начале июля.

В большинстве европейский стран, а также в США, пик пандемии COVID-19 будет пройден в конце апреля – мае. Ограничительные меры в Европе могут быть полностью сняты уже к началу июля. Исключение могут составить страны Скандинавии – Норвегия и Швеция, где карантинные ограничения может быть отменены чуть раньше – в конце июня.

В Бразилии, Аргентине, а также ЮАР пик заболеваемости спрогнозирован на июнь, а отказаться от карантинных мер власти, вероятно, смогут в середине-конце августа, пишет rg.ru.

По состоянию на 7 апреля в России зарегистрировано 7497 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 81 регионе. Впервые суточный прирост превысил 1000 человек. С начала пандемии в стране от последствий COVID-19 скончались 54 человека.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 07.04.20

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