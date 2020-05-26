В Адыгее чиновник попал под уголовку за массовое заражение коронавирусом на похоронах

В Адыгее глава муниципального образования «Садовское сельское поселение» обвиняется в халатности. Чиновник не обеспечил соблюдение ограничительных мер, принятых во время пандемии.

В частности, глава поселения не ограничил свободное перемещение граждан и автомобилей в аул Бжедугхабль, несмотря на указ главы республики. В результате в аул на похороны приехали несколько сотен человек, часть из которых были инфицированы коронавирусом.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).

Напомним, похороны в ауле Бжедугхабль прошли 1 мая. В них приняли участие около 500 человек, как местных жителей, так и приезжих из Краснодарского края. Сначала сообщалось о 12 заболевших коронавирусом, позже их число превысило 150 человек. Глава Красногвардейского района Адыгеи Альберт Османов ушел в отставку.

Майкоп, Зоя Осколкова

Майкоп. Другие новости 26.05.20

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