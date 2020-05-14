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Четверг, 14 мая 2020, 14:13 мск

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В Адыгее 12 человек заразились коронавирусом на похоронах

В Адыгее выявили очаг коронавирусной инфекции. Местные жители заразились Covid-19 на похоронах.

Как сообщает гостелерадиокомпания «Адыгея» со ссылкой на главного санитарного врача Сергея Завгороднего, несколько десятков человек посетили похороны в ауле Бжедугхабль. Причем, проводить усопшего пришли как местные жители, так и приезжие из Краснодарского края.

Через несколько дней был госпитализирован один из присутствовавших на похоронах. В общей сложности коронавирус выявили у 12 человек. В данные момент они находятся в обсервации, все чувствуют себя хорошо, уточнил Завгородний.

«Дополнительно были отобраны еще около 200 проб у лиц уже не первого контакта, а последующих. На сегодняшний момент пробы находятся в лаборатории для проведения соответствующих исследований. Результат будет позже», – рассказал врач.

Майкоп, Зоя Осколкова

Майкоп. Другие новости 14.05.20

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