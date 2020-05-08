Коронавирусом можно заразиться при курении и на похоронах

В Роспотребнадзоре рассказали о необычных способах передачи коронавируса. Так инфекция можете передаваться через сигарету, а также есть риск заразиться на похоронах умершего от Covid-19 человека.

Специалисты Роспотребнадзора утверждают, что если взять сигарету «грязными» руками и начать курить, возможна контактная передача коронавируса, передает телеграм-канал «стопкоронавирус.рф».

Что касается кондиционеров и вентиляции в многоквартирном доме, то в этом случае эксперты отрицают возможность заражения. «Коронавирус, как и любые респираторные вирусы, никогда не будет жить ни в системе вентиляции, ни в кондиционерах», – говорится в сообщении.

Роспотребнадзор также сообщил о возможности заразиться Covid-19 на похоронах. Дело в том, что вирус не исчезает одновременно со смертью больного. «В течение нескольких дней он, вероятно, может сохраняться в тканях трупа. На похоронах следует соблюдать меры предосторожности и избегать прямых тактильных контактов с телом умершего», – подчеркнули в ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

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