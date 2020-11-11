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Среда, 11 ноября 2020, 15:13 мск

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В России гробы сделают прозрачными из-за коронавируса

Крышки гробов для умерших от коронавируса могут сделать прозрачными, чтобы родственники могли проститься с покойными без риска заразиться. Об этом сообщили в государственном ритуальном сервисе ГБУ «Ритуал».

«Новая технология позволяет оборудовать гроб дополнительной герметичной стеклянной крышкой. Это дает возможность провести традиционную церемонию прощания с усопшим, одновременно соблюдая требование по захоронению в закрытом гробу», – говорится в сообщении.

Прозрачная крышка будет дополнять основную. В ритуальном сервисе подчеркнули, что все соединения полностью герметичны, передает РБК.

Еще весной Минздрав РФ рекомендовал хоронить умерших от коронавирусной инфекции в закрытых гробах. С тех пор стало известно о нескольких случаях массового заражения людей, которые приходили на похороны, чтобы почтить память умершего от коронавируса.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 11.11.20

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