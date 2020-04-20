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Понедельник, 20 апреля 2020, 12:12 мск

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200 человек нарушили карантин и пришли на похороны быка

В Индии около 200 человек нарушили предписания властей по самоизоляции и пришли на похороны быка. Об этом сообщает NDTV.

Траурная церемония прошла в городе Мадурай, штат Тамил-Наду. Бык по кличке Мули жил в местном храме и считался священным. Животное участвовало в ежегодном традиционном фестивале. В этот день быка отпускали на улицу, а жители пытались удержаться на нем как можно дольше.

Мули умер от старости в возрасте 20 лет. Тушу животного украсили цветами и положили у храма. Проститься с быком пришли около 200 человек. В результате они нарушили требование по самоизоляции.

Индия объявила карантин 24 марта. Он продлится до 3 мая. Во время пандемии жителям нельзя покидать свои дома без необходимости, а также запрещено собираться группами более пяти человек. Известно, что на семерых участников траурной церемонии в полицию поступили жалобы.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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