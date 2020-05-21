Глава района Адыгеи лишился поста после массового заражения на похоронах

Глава Красногвардейского района Адыгеи Альберт Османов уволился после массового заражения коронавирусом на похоронах. Инфекцию выявили у 150 человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

Вопрос об отставке был рассмотрен на внеочередной сессии Совета народных депутатов Красногвардейского района. Исполняющим обязанности главы района назначен первый замруководителя муниципалитета Темур Губжоков.

Напомним, похороны в ауле Бжедугхабль прошли 1 мая. В них приняли участие около 500 человек, как местных жителей, так и приезжих из Краснодарского края. Сначала сообщалось о 12 заболевших коронавирусом, позже их число превысило 150 человек.

В Красногвардейском районе было ограничено передвижение между населенными пунктами, проводилась дезинфекция общественных мест, остановок, улиц, а также был введен масочный режим.

Майкоп, Зоя Осколкова

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