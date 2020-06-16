Вирусолог предупредил о повышающейся заразности коронавируса

Способность коронавируса нового типа передаваться от человека к человеку еще более усилится. Такое мнение выcказал вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн.

Как отметил специалист, летальность коронавируса может ослабевать, однако его заразность «не только будет сохраняться, но и увеличиваться» (здесь и далее цитаты по НСН).

По оценке вирусолога, вероятность прихода в Россию второй волны Covid-19 – стопроцентная, так как «вирус так быстро никуда не денется, он вообще никуда не денется».

Альштейн прогнозирует, что новая вспышка коронавируса в стране будет уже этой осенью. При этом он отметил, что следует уделять пристальное внимание первой волне Covid-19, которая еще «не прошла». «Если борьба с ней будет снижаться, то может быть так, что нормального прекращения волны не будет», – предупредил он, отметив, что в Москве наблюдается «отчетливое снижение волны, но по России оно не такое выразительное».

Ранее сотрудник Института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю сравнил вспышки нового коронавируса в Ухане и в Пекине. По его мнению, выявленная на оптовом рынке «Синьфади» в столице КНР коронавирусная инфекция может оказаться более заразной, чем Covid-19 с уханьского рынка. Ученый отметил, что за четыре дня в Пекине было зарегистрировано 79 случаев заболевания – это говорит о том, что коронавирус, обнаруженный в Пекине, «чрезвычайно заразен, вероятно, более заразен, чем обнаруженный в Ухани». Чжаньцю полагает, что вирус, выявленный в Пекине, мог быть завезен в Китай из Европы.

Накануне власти Пекина заявили о риске дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции из-за вспышки на оптовом рынке «Синьфади». Новая вспышка Covid-19 была выявлена 13 июня.

Сегодня стало известно, что власти Пекина ограничили автомобильное сообщение китайской столицы с другими районами страны, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Выезд за пределы города запрещен такси. Аналогичный запрет касается и водителей, которые подвозят пассажиров попутно. На выезде из Пекина будут установлены посты для контроля над выполнением указания.

Москва, Наталья Петрова

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