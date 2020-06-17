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Среда, 17 июня 2020, 10:11 мск

Новости Пандемия коронавируса

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В Пекине отменили более тысячи авиарейсов из-за вспышки коронавируса

В столице Китая отменены более 1200 рейсов из-за новой вспышки коронавирусной инфекции. Власти Пекина назвали ситуацию «чрезвычайно серьезной». Об этом сообщают местные СМИ.

В настоящее время отменены вылеты и посадки в аэропортах Дасин и Шоуду. Тем, кто все же собирается уехать из Пекина, обязательно нужно получить справку об отсутствии Covid-19.

Новая вспышка коронавируса была выявлена в китайской столице 13 июня. Инфекцию обнаружили на оптовом рынке «Синьфади». В районе был введен режим ЧП, приостановлена работа других оптовых рынков Пекина. Отменены занятия в школах и спортивные мероприятия. Заражения на рынке стали первыми для столицы после двухмесячного перерыва.

Кроме того, власти Пекина ограничили автомобильное сообщение с другими районами страны. Выезд за пределы города запрещен такси. Аналогичный запрет касается и водителей, которые подвозят пассажиров попутно. На выезде из Пекина будут установлены посты для контроля над выполнением указания.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 17.06.20

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