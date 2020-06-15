Власти Пекина заявили о высоком риске эпидемии Covid-19 в городе

В Пекине возник «очень высокий риск» распространения коронавирусной инфекции нового типа из-за вспышки Covid-19 на одном из рынков мегаполиса, заявили местные власти. Новая вспышка Covid-19 была выявлена 13 июня на оптовом рынке в Пекине, уточнил представитель городского комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Гао Сяоцзюнь.

«В связи с кластерной вспышкой на рынке «Синьфади» в Пекине очень высокий риск распространения эпидемии», – приводит слова Гао Сяоцзюня РИА «Новости». В правительстве уточнили, что за сутки в городе на коронавирус протестировали более 76 тыс. человек. Положительным тест оказался у 56 человек.

Оптовый рынок «Синьфади» является крупнейшим в столице, потому после обнаружения инфицированных коронавирусом в районе был введен режим ЧП, и приостановлена работа других оптовых рынков Пекина. Кроме того, были отменены занятия в школах и спортивные мероприятия. Заражения на рынке стали первыми для столицы после двухмесячного перерыва.

Стоит отметить, что в соседней с Пекином провинции Хэбэй, в городе Баодин, ввели военное положение. Об этом говорится в заявлении на сайте городского правительства, передает «КП». Баодин, население которого составляет 11 млн человек, имеет очень тесные связи с Пекином, следовательно, риск распространения Covid-19 существенно возрастает.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 15.06.20

В Амурской области отменили самоизоляцию для приезжих. / Известный уральский фонд передал для Курганской области экспресс-тесты на Covid-19. / Медики рассказали об общем для переболевших Covid-19 осложнении. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»