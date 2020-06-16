Обнаруженный на рынке в Пекине коронавирус сочли более заразным

Обнаруженная на оптовом рынке «Синьфади» в Пекине коронавирусная инфекция может оказаться более заразной, чем Covid-19 с уханьского рынка, заявил сотрудник Института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю, передает Global Times.

По его словам, за четыре дня в Пекине было выявлено 79 случаев заболевания, что «свидетельствует о том, что коронавирус, обнаруженный в Пекине, чрезвычайно заразен, вероятно, более заразен, чем обнаруженный в Ухани».

Как писал «Новый День», власти Пекина заявили о риске дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции из-за вспышки на оптовом рынке «Синьфади». Новая вспышка Covid-19 была выявлена 13 июня.

Оптовый рынок «Синьфади» является крупнейшим в столице, потому после обнаружения инфицированных коронавирусом в районе был введен режим ЧП, и приостановлена работа других оптовых рынков Пекина. Кроме того, были отменены занятия в школах и спортивные мероприятия. Заражения на рынке стали первыми для столицы после двухмесячного перерыва.

В ходе эпидемиологического расследования коронавирус был обнаружен на доске для разделки импортированного лосося.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 16.06.20

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