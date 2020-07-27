Во Вьетнаме эвакуируют 80 тысяч туристов из-за второй волны коронавируса

Власти Вьетнама хотят вывезти около 80 тысяч туристов из города Дананг, где выявили больного коронавирусом. В стране с апреля не регистрировали новых случаев инфицирования Covid-19. Об этом сообщает Reuters.

На эвакуацию туристов понадобится не менее четырех дней, заявили в правительстве Вьетнама. Ежедневно из Дананга выполняется около 100 внутренних рейсов в 11 городов.

С 16 апреля во Вьетнаме не выявляли больных коронавирусом. Два дня назад инфекцию обнаружили у 57-летнего местного жителя, который никуда не выезжал в течение последнего месяца. Затем положительные тесты на Covid-19 сдали еще четыре человека: три в Дананге и один – в Куангнгайе.

Власти ввели ограничения на массовые мероприятия, а также запретили принимать туристов. Тем, кто уже приехал в город, продолжат оказывать услуги с соблюдением норм эпидемиологической безопасности.

Ханой, Зоя Осколкова

Ханой. Другие новости 27.07.20

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