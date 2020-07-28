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Вторник, 28 июля 2020, 09:11 мск

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Во Вьетнаме выявили более агрессивную форму коронавируса

Вьетнамские власти заявили, что в городе Дананг выявлен более агрессивный штамм коронавирусной инфекции. Подтвердить эту информацию сможет лишь полное геномное секвенирование.

Как сообщается на информационном портале правительства Вьетнама, медики уверены, что форма вируса, выявленная в Дананге, быстрее вызывает у больных переход к тяжелому состоянию.

Впервые с апреля коронавирус обнаружили у четырех местных жителей в Дананге и в Куангнгайе. Премьер-министр Нгуен Суан Фук призвал во чтобы то ни стало не допустить новой активной вспышки заболевания. Власти объявили эвакуацию 80 тысяч туристов.

В Роспотребнадзоре пообещали проверить информацию о более агрессивном штамме вируса. Для этого вьетнамские врачи должны провести полное геномное секвенирование и опубликовать результаты, передает РИА «Новости».

В настоящее время у России нет прямого транспортного сообщения с Вьетнамом. В аэропортах по-прежнему сохраняются необходимые меры санитарного контроля.

Ханой, Зоя Осколкова

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