ВОЗ опровергла заявления о высокой заразности коронавируса во Вьетнаме

Коронавирус, вызвавший вспышка во вьетнамском городе Дананг в конце июля, аналогичен вирусу, циркулирующему в этом месяце в других странах. Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во Вьетнаме Кидуна Парка.

Таким образом он опроверг сообщения о том, что выявленный в Дананге тип коронавируса обладает большей заразностью. Представитель ВОЗ заверил, что новых поводов для беспокойства нет. «Заразность вируса и тяжесть вызываемого им заболевания не изменились. Нет никаких доказательств обратного», – приводит слова Парка РБК.

Как писал «Новый День», ранее вьетнамские власти заявили, что в городе Дананг выявлен более агрессивный штамм коронавирусной инфекции. В правительстве страны заявили, что медики уверены, что форма вируса, выявленная в Дананге, быстрее вызывает у больных переход к тяжелому состоянию.

Впервые с апреля коронавирус обнаружили у четырех местных жителей в Дананге и в Куангнгайе. Премьер-министр Нгуен Суан Фук призвал во чтобы то ни стало не допустить новой активной вспышки заболевания. Власти объявили эвакуацию 80 тысяч туристов.

Ханой, Иван Гридин

Ханой. Другие новости 29.07.20

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