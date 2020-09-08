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Вторник, 8 сентября 2020, 09:32 мск

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В Турции запретили ездить стоя в общественном транспорте

В Турции началась вторая волна заболевания коронавирусной инфекцией нового типа. В связи с этим в стране усилились карантинные меры. Об этом сообщил президент республики Тайип Эрдоган.

«Мы наблюдаем рост заболеваний Covid-19. В связи с этим меры по противодействию пандемии усиливаются», – заявил турецкий лидер во время выступления в Анкаре.

В частности, власти запретили ездить стоя в общественном транспорте, а также усилили контроль в заведениях общепита.

Эрдоган предупредил тех, кто пренебрегает средствами индивидуальной защиты: за отказ от ношения маски в местах массового скопления людей граждан будут штрафовать.

По данным Университета Джона Хопкинса, в Турции коронавирус выявили более 281 тысячи случаев коронавируса. 6,7 тысячи пациентов скончались, 252 тысячи – выздоровели.

Анкара, Зоя Осколкова

Анкара. Другие новости 08.09.20

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