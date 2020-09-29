В России резко выросла заболеваемость Covid-19 среди детей

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией среди детей с начала учебного года увеличилась на 18,4%, а среди людей старше 65 лет – на 2,6%. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ с правительством. По ее словам, от 55 до 95% случаев заражения детей в зависимости от региона – «это бессимптомное течение заболеваний или легкое проявление ОРВИ».

Голикова также сообщила, что тяжелая форма Covid-19 регистрируется примерно у 2,7% от всех заболевших, этот показатель остается стабильным.

По словам чиновницы, основной прирост заболеваемости наблюдается в Москве. Темп прироста заболеваемости в целом по стране удерживается на уровне 0,5-0,7%, добавила Голикова, отметив, что число регионов, где показатель среднесуточного прироста составляет больше 1%, увеличилось с 8 до 11.

Вице-премьер также сообщила, что коэффициент распространения коронавирусной инфекции составляет сегодня по России 1,1 – «он повысился по сравнению с трехнедельным периодом времени назад». По ее словам, на сегодняшний день только 41 регион имеет этот показатель ниже единицы.

Голикова добавила, что из-за роста заболеваемости свободный коечный фонд для больных ковидом на вчерашний вечер составляет 31%, «то есть заполняемость у нас растет». Накануне помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что коечный фонд, развернутый в России для больных коронавирусной инфекцией, заполнен на 89%, заверив при этом, что при необходимости «дополнительные койки будут переведены из резерва».

Чтобы избежать возврата к ограничительным мерам по коронавирусу, действующим весной, по словам вице-премьера, россияне должны «жестко соблюдать» требования эпидбезопасности – «это, конечно, масочный режим, социальное дистанцирование и иные меры безопасности». Чиновница в связи с этим отметила, что результаты проведенных опросов говорят, что основные причины заражения коронавируса в России – отказ носить маски и участие в массовых мероприятиях. Об этом, в частности, заявляют 80-85% заболевших, уточнила она.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя рост заболеваемости ковидом в Москве, заявил, что регионы «должны быть готовы к любому варианту и к любому развитию ситуации».

По данным оперативного штаба, в России за сутки подтверждено 8 232 случая заболевания Covid-19, второй день подряд суточный прирост заболевших больше 8 тыс. человек. Наибольшее число заразившихся выявлено в Москве (+2300).

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.09.20

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