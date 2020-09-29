В России за день выявили 8 232 заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в России лабораторно подтверждено 8 232 случая заболевания коронавирусом нового типа. В общей сложности за период пандемии в стране Covid-19 обнаружили у 1 167 805 человек, из них 952 399 успешно справились с инфекцией.

В Ненецком АО и на Чукотке новых больных не зарегистрировано. Минимальный прирост – 0,2% – наблюдается в Чечне. Среди субъектов с наименьшими (0,3%) темпами заболеваемости оказались Московская, Псковская, Смоленская и Тульская области, а также Татарстан. Средний прирост по России составил 0,7%.

Наибольшее число заразившихся выявлено в Москве – 2300 человек. В Санкт-Петербурге коронавирус обнаружили у 251 пациента. В пятерке лидеров по числу новых инфицированных Московская (209), Ростовская (190) и Нижегородская области (168).

За сутки в России от Covid-19 скончались 160 человек. Таким образом, за все время пандемии коронавирус стал причиной смерти 20 545 человек.

«По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 45,6 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 255 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 219,1 тыс. человек», – сообщили в оперативном штабе по борьбе с Covid-19.

В мире коронавирусную инфекцию выявили у более 33,3 млн человек. Число умерших превысило 1 миллион. 23,1 млн инфицированных вылечились. В лидерах по числу заразившихся, по-прежнему, находятся США (7,1 млн), Индия (6,1 млн) и Бразилия (4,7 млн). Россия занимает четвертое место.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 29.09.20

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