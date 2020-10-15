WP сообщила о гибели в Нагорном Карабахе 52 наемников из Сирии

На территории Нагорного Карабаха в ходе боев погибли 52 сирийских наемника, пишет The Washington Post (WP). По данным издания, гибель сирийских боевиков грозит втягиванием в конфликт внешних сил, в том числе Турции, и потенциально дестабилизирует ситуацию в соседних странах, в частности, в Иране и Грузии.

Отмечается, что тела погибших наемников передали их родственникам еще в начале октября. Это произошло на сирийско-турецкой границе. Родственники двух погибших заявили WP, что наемники были заброшены в Азербайджан из южной части Турции. Они также рассказали, что вербовку проводили военные формирования Турции, которые обещали им ежемесячную зарплату.

Ранее о присутствии в Нагорном Карабахе наемников с Ближнего Востока сообщали правозащитники и СМИ. СThe Wall Street Journal писала, что речь идет минимум о сотнях переброшенных в Карабах сирийских боевиков, связанных с Турцией.

Как сообщал «Новый День», бои между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновились утром 27 сентября. Кто стал зачинщиком, остается под вопросом. Азербайджан и Армения обмениваются обвинениями в адрес друг друга. В ходе боевых действий применяются тяжелые вооружения и авиация. В обеих странах введено военное положение и объявлена мобилизация граждан.

В субботу глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об успешных переговорах по ситуации в Нагорном Карабахе. Встреча министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России длилась более 10 часов, в результате стороны решили объявить режим прекращения огня с 12:00 10 октября. Однако перемирие так и не наступило, в этот же день Баку и Ереван сообщили об атаках и провокациях со стороны противника.

Баку, Иван Гридин

Баку. Другие новости 15.10.20

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