Билл Гейтс предупредил о росте заболеваемости Covid-19 зимой

Эпидемиологическая обстановка в Северном полушарии ухудшится с приходом холодов. Такое мнение высказал основатель компании Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс. По его словам, с наступление холодов люди будут проводить больше времени в помещениях, где шансы заразиться значительно выше, чем на открытом воздухе.

Он отметил, что пока у США не появится вакцина от коронавирусной инфекции, американцам может помочь только соблюдение простых мер санитарной безопасности. В частности Гейтс рекомендует отказаться от посещения массовых мероприятий, пользоваться медицинскими масками, регулярно мыть руки с мылом и соблюдать социальное дистанцирование.

Ранее создатель Microsoft поделился мнением, как человечество сможет справиться с пандемией Covid-19. Он считает, что вернуться к привычной жизни позволит только вакцинация. «Единственный путь для возвращения людей в нормальное русло жизни – получение суперэффективной и доступной вакцины», – заявил Гейтс в интервью NBC.

По его словам, массовая вакцинация позволит прекратить распространение коронавирусной инфекции «в мировом масштабе». Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавирусной инфекции нового типа пандемией в марте 2020 года.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 16.10.20

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