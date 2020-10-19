В РАН дали прогноз по короновирусу в России: «Зиму переживем со спадом, а весной пойдем в рост»

Академик РАН, глава Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаил Пальцев ожидает, что число новых случаев заражения коронавирусом в России с наступлением зимы и прихода морозов сократится. Своим прогнозом он поделился в интервью «Парламентской газете». Впрочем, профессор считает, что весной заболеваемость снова пойдет в рост, однако новый всплеск Covid-19 будет менее значительным, чем сейчас.

«Как только ударят морозы, заболеваемость пойдет вниз», – полагает академик РАН. Однако, по его прогнозу, к весне возможен новый подъем заболеваемости коронавируса, но он, считает профессор, будет «не таким интенсивным». Более того, добавил он, есть надежда на появление эффективной вакцины.

Ученый объяснил значительный прирост заболевших Covid-19 в осенний период следствием нескольких факторов. «Начинается сезон дождей, сырости, отопление включили не сразу после похолодания», – пояснил специалист, добавив, что «пребывание на карантине весной привело к определенному ослаблению организма и снижению иммунитета». Кроме того, по его словам, следует учесть огромный трафик отдыхающих в летний сезон – «многие поехали в массовом порядке в Крым, на Кавказ, в Турцию, собирались шумными компаниями, заражались, а потом все это привезли обратно».

Академик РАН высказал мнение, что для снижения риска распространения короонавирусной инфекции следует отказаться от проведения массовых мероприятий и конференций, однако закрывать кафе, театры и магазины не нужно – это было бы для России «крайней мерой». «Если ресторан пускает вместо 50 человек 20, между столами выдерживается расстояние, соблюдаются меры профилактики, почему бы ему не работать. А если это молодежное кафе, где ребята собираются толпами, устраивают танцы, – это другое дело», – отметил ученый, подчеркнув, что «надзорная система должна быть более эффективной, но жизнь останавливать не надо».

Пальцев при этом напомнил, что основной мерой защиты от ковида является ношение масок. Ученый сослался на проведенные весной результаты исследований, согласно которым «примерно 90% заражений происходит воздушно-капельным путем» и почти 7% – «это контактное занесение инфекции, когда пациент руками заносит ее на слизистые оболочки после контакта с поверхностями».

Как сообщал «Новый День», за последние сутки в России выявлено 15 982 новых случая коронавируса – это максимум с начала пандемии. Скончались 179 пациентов, выздоровели – 5 328.

Москва, Наталья Петрова

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