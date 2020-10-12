Бил Гейтс назвал главное условия для прекращения коронавирусной пандемии

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс поделился мнением, как человечество сможет справиться с пандемией Covid-19. Он считает, что вернуться к привычной жизни позволит только вакцинация. «Единственный путь для возвращения людей в нормальное русло жизни – получение суперэффективной и доступной вакцины», – заявил Гейтс в интервью NBC.

По его словам, массовая вакцинация позволит прекратить распространение коронавирусной инфекции «в мировом масштабе». Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавирусной инфекции нового типа пандемией в марте 2020 года. По данным Университета Джона Хопкинса (США), число заболевших Covid-19 в мире превысило 37,4 млн человек. От инфекции и вызванных ей осложнений умерло более 1 млн человек. Выздороветь удалось почти 26 млн пациентов. За последние сутки в мире обнаружили более 347 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 12.10.20

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