Дожить до весны: в Роспотребнадзоре назвали сроки спада эпидемии Covid-19 в России

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов полагает, что заболеваемость коронавирусной инфекцией пойдет на спад в феврале-марте 2021 года.

По словам специалиста, прежде чем распространение Covid-19 начнет устойчиво снижаться должен пройти подъем в течение максимум 28 дней – это два инкубационных периода. «Первая декада ноября должна расставить все по своим местам», – цитирует эпидемиолога ТАСС.

После этого, по его словам, наступит стабилизация процесса. Однако, как отметил Горелов, для спада заболеваемости «должно пройти время, когда эпидпроцесс будет стабилен, но вирус все еще будет распространяться». Этот период может продлиться несколько месяцев и, скорее всего, в феврале-марте «мы войдем в фазу снижения», прогнозирует эксперт.

Горелов при этом признал не пугаться статистики по новым выявленным случаям инфицирования. Напомним, что накануне суточный прирост заболевших в России впервые превысил 17 тыс. человек. Такой рост заболеваемости связан с тем, что «еще недостаточная прослойка населения встретилась с данным вирусом – менее 1%», объяснил специалист. По его мнению, говорить о приостановлении распространения Covid-19 можно будет лишь тогда, когда коллективный иммунитет населения достигнет уровня 60-70%. «Поэтому пока мы не внедрим рутинную вакцинацию хотя бы на уровне гриппа, мы процесс не остановим», – считает эпидемиолог.

В свою очередь вирусолог, экс-руководитель отдела микробиологии латентных инфекций центра имени Гамалеи, профессор Виктор Зуев выразил мнение, что эпидситуация в стране стабилизируется только следующим летом. «Думаю, что в июле будут значительные улучшения», – сказал специалист в интервью «Парламентской газете». По его словам, снижению заболеваемости «будут способствовать усиление масочного режима и вакцинация, а рост числа переболевших и бессимптомников увеличат «иммунную прослойки, которая должна достигнуть 60%, чтобы создать тупиковую ситуацию для вируса».

Как сообщал «Новый День», накануне оперштаб отчитался о выявлении 17 340 новых случаев заражения коронавирусом в РФ – это максимум с начала пандемии.

Москва, Наталья Петрова

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