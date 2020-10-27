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Вторник, 27 октября 2020, 08:58 мск

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В России заболеваемость коронавирусом обострится в феврале-марте

Следующая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией в России придется на февраль-март 2021 года. Такого мнения придерживается заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Для того чтобы прирост больных стал сокращаться, большая часть населения должна стать невосприимчивой к коронавирусу, передает РИА «Новости». Есть три возможных варианта, как этого достичь. Первый – благодаря антителам после перенесенного заболевания. Второй – сделать прививку. Третий – формирование «клеточной» памяти лимфоцитов, которая поможет справиться с инфекцией даже при отсутствии у некоторых людей антител.

Как заявил ранее вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Виктор Зуев, ситуация с распространением Covid-19 может стабилизироваться к лету 2021 года. По словам ученого, болезнь вызывает пневмотропный вирус, который наиболее активен поздней осенью и ранней весной и боится тепла.

Также об обострении заболеваемости зимой говорил сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов.

В свою очередь замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов на днях озвучил мнение, что в феврале-марте 2021 года заболеваемость коронавирусной инфекцией только пойдет на спад после нынешнего пика. По словам специалиста, прежде чем распространение Covid-19 начнет устойчиво снижаться должен пройти подъем в течение максимум 28 дней – это два инкубационных периода.

Накануне в России было выявлено 17 347 больных коронавирусом, что является рекордным показателем за всю историю пандемии. Всего в стране общее число случаев заражения превысило 1,5 млн. Более 1,1 млн человек выздоровели, более 26 тысяч пациентов скончались.

Москва, Зоя Осколкова

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© 2020, РИА «Новый День»

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