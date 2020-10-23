В России впервые выявили более 17 тысяч заболевших Covid-19 за сутки

За минувшие сутки в России выявлено 17 340 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Это стало абсолютным рекордом в России с начала пандемии. Как отметили в оперативном штабе по борьбе с распространением Covid-19, из них 27,7% являются бессимптомными носителями коронавируса. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 480 646 случаев заражения Covid-19.

Больше всего заболевших за день выявили в Москве (+5478), Санкт-Петербурге (+710), Подмосковье (+472), Нижегородской (+366) и Ростовской (+299) областях. Наименьший суточный прирост числа заразившихся зафиксирован в Чечне (0,3%), Московской области, в Чувашии, Дагестане и Татарстане (0,6%).

За сутки от коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений в России умерло 283 человека, а за весь период – 25 525 пациентов. Больше всего за день от Covid-19 людей умерло в Москве (62), Санкт-Петербурге (32), Ростовской (15), Воронежской (11) и Московской (11) областях.

За день в России полностью выздоровели 11 263 пациента, лечившихся от коронавирусной инфекции, а за все время с начала вспышки – 1 119 251 человек. По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 56,2 млн тестов на Covid-19, в том числе 546 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 338 798 человек.

Москва, Иван Гридин

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