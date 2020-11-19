Названы счастливчики, которым не страшен коронавирус

Аллергики реже заражаются коронавирусом. Об этом заявила врач-аллерголог, доктор медицинских наук, профессор, завотделением аллергологии «ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи» Вера Ревякина.

Медик объяснила меньшую восприимчивость пациентов с аллергией к Covid-19 особым устройством их рецепторного аппарата, сообщает РИА «Новости».

Напомним, за минувшие сутки в России, по данным оперштаба, коронавирусная инфекция зарегистрирована у 23 610 человек, что является рекордом за весь период пандемии. Общее число случаев заражения достигло 2 015 608. Суточная смертность также обновила антирекорд – скончались 463 человека.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 19.11.20

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